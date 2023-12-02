لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أوباما قبل المران الختامى لمواجهة سوار الغيني

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد يوسف أوباما لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم، استعداداً للقاء سوار الغيني فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني التهنئة ليوسف أوباما في لفتة طيبة منهم قبل انطلاق مران اليوم، واستعدادًا لمواجهة سوار الغيني في التاسعة مساء غد، الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتفل أوباما نجم الزمالك اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ28 فهو من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى.

حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية، بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الأفريقى والسوبر السعودى.

وإجمالا شارك أوباما في 222 مباراة مع الزمالك بإجمالى 15474 دقيقة لعب سجل خلالها 44 هدف وصنع 26 هدف أخر وتلقى 23 كارتا أصفر.

لعب يوسف أوباما مع نادي الزمالك في عدة مراكز أبرزها مركز صانع اللعب "رقم 10" حيث كان الظهور الأمثل للاعب مع السويسري كريستيان جروس في موسم 2019 والمساهمة بشكل كبير في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

لعب أوباما في عدة مركز بين الجناحَين الأيمن والأيسر وفي بعض الأحيان مهاجمًا صريحًا، ولكن المركز الأغرب ليوسف كان في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة المونتنيجري نيبوشا.