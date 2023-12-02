موعد مباراة ليفربول وفولهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول نظيره فولهام، في تمام الساعة الرابعة عصر غد، الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي.