اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول وفولهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف نظيره فولهام، في تمام الساعة الرابعة عصر غد، الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام
ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا