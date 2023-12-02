الامارات | الوصل يبتعد في صدارة الدوري برباعية.. كلمة السر ديالو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعد فريق الوصل في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفارق خمس نقاط مؤقتاً عن أقرب ملاحقيه إثر فوزه الثمين 4-1 على ضيفه البطائح في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم السبت على ملعب زعبيل ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، إذ رفع رصيده إلى 23، بينما في المقابل تجمدت نقاط الضيوف عند 12.

وكما كان متوقعاً فإن انتصار "الإمبراطور" لم يكن سهلاً إذ وجد صعوبة بالغة في الحصول على النقاط الثلاث، فبعد تقدمه بالهدف الأول مبكراً في الدقيقة 16 بواسطة اداما ديالو استقبلت شباكه هدفا عكسيا بواسطة المدافع سفيان بوفتيني في الدقيقة 42 لتبدأ بعدها رحلة المعاناة.

وأكثر ما زاد من صعوبة المباراة الطريقة الدفاعية التي انتهجها الضيوف بعد هدف التعادل واعتمادهم على الهجمات المرتدة بشكل كلي، إذ تطلب ذلك من لاعبي الوصل مضاعفة الجهود لتسجيل هدف التقدم الذي جاء بعد صعوبة عبر اداما ديالو في الدقيقة 66، قبل أن يضيف الكسيس بيريز الهدف الثالث في الدقيقة 86 وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 88.