اَرسنال يستمر في صدارة البريميرليج بعد الفوز على وولفرهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

شهدت المباراة في شوطها الأول سيطرة شبه كاملة من اَرسنال على مجريات اللعب، بينما لجأ وولفرهامبتون للتأمين الدفاعي حتى لا يتلقى أهداف أخري.

بينما تغير الوضع في الشوط الثاني، بعدما ضمن الجانرز نتيجة المباراة، ليتراجع عن الضغط العالي الذي كان يطبقه خلال الشوط الأول.

وتقدم بوكايو ساكا للجانرز في الدقيقة السادسة، فيما سجل مارتين أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بينما قلص ماتيوس كونيا النتيجة للوولفز في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذا الفوز اَرسنال يستمر الجانرز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يبقى وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خوسه سا.

خط الدفاع: ماكس كليمان، كريج داوسون، توتي جوميز.

الوسط: نيلسون سيميدو، جان ريسينر بلغارد، بوبكر تراوري، تومي دويل، هوجو بوينو.

خط الهجوم: هونج هي تشان، ماتيوس كونيا.

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