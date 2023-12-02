تشكيل يانج أفريكانز لمباراة الأهلي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، في المباراة التى تنطلق مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





جاء تشكيل يانج أفريكانز لمباراة الأهلي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

في خط الدفاع: كواسي أتوهويلا – باكاري نوندو – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

في خط الوسط: جوب ديكسون - خالد أوتشو-ماكسي كبيا نزينجلي – ستيفاني عزيز – كليمان فرانسيس مزيزي.

في خط الهجوم: باكوم بيدواه.

يأتي النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط خلفه شباب بلوزداد بنفس عدد النقاط، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز يتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

