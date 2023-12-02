أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي لمباراة غرناطة ضمن منافسات من الدوري الإسباني، التي تقام بعد قليل.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد و غرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.



تشكيل ريال مدريد اليوم أمام غرناطة :



في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

مقاعد البدلاء:

كيبا، كانيزاريس، ناتشو، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو، ثيو زيدان، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا.