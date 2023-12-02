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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ، تشكيل الملكي لمباراة غرناطة ضمن منافسات من ، التي تقام بعد قليل.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد و غرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.
 

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام غرناطة :
 

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

مقاعد البدلاء:

كيبا، كانيزاريس، ناتشو، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو، ثيو زيدان، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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