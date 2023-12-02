أرقام تشافي أمام أتليتكو مدريد قبل قمة الغد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، لمواجهة نظيره أتليتكو مدريد، في قمة الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه برشلونة نظيره أتليتكو مدريد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، غدًا الأحد الموافق 3 ديسمبر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. رد فعل نيمار على فوز الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.. فيديو

وقاد تشافي هيرنانديز، فريق برشلونة في 3 مباريات فقط أمام أتليتكو مدريد، والتي كانت بقيادة دييجو سيميوني، حقق خلالهم الفوز جميعًا ولم يخسر أي لقاء أمام البرسا أو مدربه.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 14 لقاء، بينما يدخل أتليتكو مدريد اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء.