آرسنال يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بفوز على وولفرهامبتون

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في تحقيق الفوز أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في ضيافة الجانرز، على أرضية ملعب الإمارات.

افتتح التهديف، بوكايو ساكا في الدقيقة 6 لصالح فريق آرسنال، من صناعة تاكييرو تومياسو، فيما أضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13 من صناعة أوليكساندر زينشينكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانزر بهدفين دون رد.

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وفي الشوط الثاني، تمكن ماتيوس كونيا من إحراز الهدف الأول لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 86 من صناعة نيلسون سيميدو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 33 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر.