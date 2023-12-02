رسالة دعم من جماهير الاهلي لـ فلسطين في مباراة يانج أفريكانز

حرص جماهير النادي الاهلي على توجيه رسالة الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مباراتهم ضد يانجد أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز التنزاني حاليًا، على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير النادي الاهلي لافتة ضخمة في ملعب المباراة، والتي حملت شعار:” بأرواحكم الطاهرة يزيد اليقين ستظلوا بيننا تشهدوا النصر المبين “.

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ويخوض الاهلي مباراته في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ضد يانج أفريكانز حاليًا، ويسعى لمواصلة الانتصارات، بعد الفوز الذي افتتح به المنافسات في الجولة الماضية.

وافتتح المارد الأحمر وحامل اللقب مشواره في دور المجموعات، بالفوز الساحق على نظيره ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، ليتصدر ترتيب مجموعته الرابعة، ويكشر عن أنيابه للحفاظ على اللقب الأفريقي.

ويسيطر الهدوء على مجريات الشوط الأول من مباراة الاهلي ويانج أفريكانز.