بيراميدز يتأخر أمام بطل موريتانيا في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

حقق نواذيبو الموريتاني المفاجأة، وتقدم على نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، في العاصمة نواكشوط، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره نواذيبو الموريتاني مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل سيدى عمار لاعب فريق نواذيبو الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.