بيراميدز يتأخر أمام بطل موريتانيا في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

حقق نواذيبو الموريتاني المفاجأة، وتقدم على نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، في العاصمة نواكشوط، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره نواذيبو الموريتاني مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وسجل سيدى عمار لاعب فريق نواذيبو الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي
الوسط: بلاتي توريه – كريم حافظ – مهند لاشين – رمضان صبحي
الهجوم: فخري لاكاي – فيستون ماييلي
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من.. أحمد ميهوب – محمود مرعي – علي جبر – أحمد فتحي – أحمد توفيق – محمد رضا بوبو – سيف جعفر – مصطفى فتحي – دودو الجباس