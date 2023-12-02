الاهلي يتعادل سلبيًا مع يانج أفريكانز في شوط أول باهت

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز، بالتعادل السلبي ، والتي جمعت بينهم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره يانج أفريكانز، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب بنيامين مكابا.

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة سجال بين الطرفين، ونجح محمد الشناوي في ‏التصدي لإنفراد من لاعب يانج أفريكانز خلال الدقيقة 10.

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وشهد النصف الأول من الشوط أفضلية نسبية لصالح فريق يانج أفريكانز، فيما ظهر الاهلي خلال عدة محاولات، حيث سدد إمام عاشور، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ديارا.

وفي الدقيقة 19، شهدت فرصة لصالح المارد الأحمر، حيث أرسل كهربا عرضية وصلت إلى الشحات المنفرد بالمرمى ليسددها أعلى العارضة.

واستمرت المحاولات جارية بين الفريقين ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، حصدهم من الفوز على ميدياما بثلاثية نظيفة.

ودخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.