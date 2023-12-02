سيميوني يبحث عن استعادة الانتصارات أمام برشلونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، ضيفًا على نظيره برشلونة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، غدًا الأحد الموافق 3 ديسمبر.

وتبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق وأن خاض دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد أمام برشلونة، 34 مباراة، فاز خلالهم في 5 مباريات فقط، وخسر في 18 لقاء، وتعادل في 11 آخرين.

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سيميوني فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 لقاءات له أمام برشلونة، والتي كانت بقيادة تشافي هيرنانديز مدرب البرسا.

ويسعى سيميوني إلى استعادة انتصاراته أمام برشلونة، خلال اللقاء الذي سوف يجمع بينهما غدًا الأحد في قمة الدوري الإسباني.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة بعدما خاض13 لقاء فقط.