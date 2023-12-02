"التصنيفات والموعد والقنوات الناقلة".. كل ما تريد معرفته عن يورو 2024 قبل قرعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف ألمانيا البطولة في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل 2024.

المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

إسبانيا واسكتلندا، فرنسا وهولندا، إنجلترا وإيطاليا، تركيا وكرواتيا، ألبانيا والتشيك، بلجيكا والنمسا، المجر وصربيا، الدنمارك وسلوفينيا، رومانيا وسويسرا، البرتغال وسلوفاكيا.

ويتبقى 3 مقاعد يتم تحديدهم عن طريق ملحق مكون من ثلاث مسارات كالآتي:

(الفائز من 1 ضد الفائز من 2)

1.البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا

2.إسرائيل ضد أيسلندا

1.ويلز ضد فنلندا

2.بولندا ضد إستونيا

1.جورجيا ضد لوكسمبورج

2.اليونان ضد كازاخستان

تصنيف منتخبات كأس الأمم الأوروبية 2024

المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، أستراليا.

المستوى الثالث: هولندا، اسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، بجانب الثلاث منتخبات المتأهلة من الملحق.