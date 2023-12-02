تشافي يكشف موقفه بشأن صفقة يناير.. ويؤكد: تفاوضت مع ألفارو موراتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو مدريد، عن صفقة البرازيلي فيتور روكي والتفاوض مع ألفارو موراتا.

وقال تشافي : "آمل أن يتمكن فيتور روكي من الانضمام إلينا في الانتقالات الشتوية بشهر يناير، سيكون لاعبا مهما بالنسبة للفريق، ويمكنه مساعدتنا كثيرًا".

وأضاف: "دعونا نرى كيف ستسير الأمور، لا يزال الوقت مبكرًا ولكن بالتأكيد أريد فيتور هنا في برشلونة في أقرب وقت ممكن".

وعن المفاوضات مع موراتا: "نعم، تحدثت مع ألفارو لأنني أردت إحضاره إلى برشلونة، هذا صحيح".

واختتم: "لقد كان ذلك احتمالًا، وناقشنا ذلك في الماضي، إنه لاعب جيد جدًا، ويعمل بجد، وأنا أحبه كثيرًا حقًا".