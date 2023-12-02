"مش هيمشي بالشكل ده".. كولر يرفض رحيل لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق في شهر يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "كولر مدرب الأهلي، رفض رحيل طاهر محمد طاهر خلال الصفقات التبادلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير".

وأوضح : "مارسيل كولر تمسك بشدة باستمرار طاهر محمد طاهر وعدم رحيله لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مؤكدا أنه يحتاج لجهوده".

وأتم تصريحاته: "كولر يرى أن طاهر محمد طاهر لاعب مهم في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولابد من عدم رحيله بهذه الطريقة ودخوله ضمن أى صفقة تبادلية".