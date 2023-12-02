اخبار الرياضه

"لم يكن لدي الوقت لأقول وداعا".. بيدرو بورو يتحدث عن وفاه صديق طفولته المفضل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيدرو بورو الظهير الأيمن لنادي توتنهام، عن وفاه صديق طفولته المفضل مؤخرا، وكيف كان مرضه.

وفي تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو"، قال بورو: "كنا نعيش في مكان قريب، وفي أحد الأيام طرق بابي وقدم نفسه لي، وذهبنا إلى المدرسة معًا ومنذ ذلك الحين خلال تلك السنوات كنا لا ننفصل".

وأضاف: "منذ فترة قصيرة اكتشفت أنه مريض، كان لديه ورم في كليته وانتشر إلى رأسه ولسوء الحظ حدث كل شيء بسرعة كبيرة، ولم يكن لدي الوقت لأقول وداعا له".

واختتم بيدرو: "اكتشفت أن عائلته، التي تريد العودة إلى المغرب، لا تستطيع تحمل تكاليف العودة إلى الوطن وعرضت مساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه، الآن أعلم أنه يرقد بسلام مع عائلته".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا