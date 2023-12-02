"لم يكن لدي الوقت لأقول وداعا".. بيدرو بورو يتحدث عن وفاه صديق طفولته المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيدرو بورو الظهير الأيمن لنادي توتنهام، عن وفاه صديق طفولته المفضل مؤخرا، وكيف كان مرضه.

وفي تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو"، قال بورو: "كنا نعيش في مكان قريب، وفي أحد الأيام طرق بابي وقدم نفسه لي، وذهبنا إلى المدرسة معًا ومنذ ذلك الحين خلال تلك السنوات كنا لا ننفصل".

وأضاف: "منذ فترة قصيرة اكتشفت أنه مريض، كان لديه ورم في كليته وانتشر إلى رأسه ولسوء الحظ حدث كل شيء بسرعة كبيرة، ولم يكن لدي الوقت لأقول وداعا له".

واختتم بيدرو: "اكتشفت أن عائلته، التي تريد العودة إلى المغرب، لا تستطيع تحمل تكاليف العودة إلى الوطن وعرضت مساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه، الآن أعلم أنه يرقد بسلام مع عائلته".