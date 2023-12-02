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نواذيبو الموريتانى يتقدم على بيراميدز بالهدف الأول بعد 4 دقائق

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القاهرة - سامية سيد - سجل سيدى عمار لاعب فريق نواذيبو الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر  - مصطفى فتحي - دودو الجباس

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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