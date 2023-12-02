شكرا لقرائتكم خبر عن نواذيبو الموريتانى يتقدم على بيراميدز بالهدف الأول بعد 4 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيدى عمار لاعب فريق نواذيبو الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس

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