شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مرة خاصة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد لاعبي يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أهل لأصحاب الأرض.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي:

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.