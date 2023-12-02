شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق، فى حديثه مع اللاعبين، ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.
وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.
وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة فنية استعداداً للقاء الغد، وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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