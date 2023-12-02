شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي ويانج أفريكانز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مرة خاصة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد لاعبو يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أول لأصحاب الأرض.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي في الدقيقة 18 من صناعة محمود كهربا بعدما وصلته كرة رائعة في منطقة جزاء بطل تنزانيا ولكن سددها بطريقة سيئة أعلى العارضة.

وهدد عزيز كي لاعب يانج أفريكانز مرمى الأهلي في الدقيقة 33 من تسديدة مباغتة بعد دربكة داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، وشن الأهلي هجمة على مرمى يانج أفريكانز في الدقيقة 45 من الشحات ولكن تصدى لها دفاع صاحب الأرض، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي:

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.



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