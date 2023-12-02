شكرا لقرائتكم خبر عن نواذيبو يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة نواذيبو الموريتانى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الموريتانى بهدف دون رد.

سجل سيدى عمار لاعب الفريق الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة، بعدها حاول بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة، وسط هجمات غير مكتملة على مرمى الخصم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.