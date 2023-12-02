شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئات الطائرة على نيجيريا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من إسلام طايع مديرًا فنيًا، ومحمد مشحوت مدربًا عامًا، ومي محمود حسني محللا تقنيا، والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.