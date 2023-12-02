شكرا لقرائتكم خبر عن نواذيبو يستكمل مواجهة بيراميدز بـ10 لاعبين بعد طرد ديمين ساليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ديمين ساليك، لاعب نواذيبو الموريتانى، البطاقة الحمراء بعد عرقلة فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز وحرمانه من فرصة هدف فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل سيدى عمار لاعب الفريق الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة، بعدها حاول بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة، وسط هجمات غير مكتملة على مرمى الخصم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.