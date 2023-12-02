دريسل يعود إلى دائرة الانتصارات وعينه على بطاقة الأولمبياد

الرياص - اسماء السيد - واشنطن: عاد السباح الأميركي كايليب دريسل، حامل سبع ذهبيات أولمبية، إلى دائرة الانتصارات بحثاً عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بفوزه الجمعة في سباق 100 م فراشة ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في غرينسبورو، كارولاينا الشمالية.

وبعد حلوله سادساً في النصف الأوّل من السباق، ضرب دريسل، المتخصّص بالسباقات الحرّة والفراشة، بقوة مسجلاً 51.31 ثانية، بفارق 1% من الثانية عن الكندي إيليا كارون، محرزاً فوزه الأوّل منذ بطولة العالم 2022، عندما جمّد مسيرته الخارقة لعدّة أشهر لنيل استراحة ذهنية.

قال دريسل (27 عاماً) الذي اخفق بالتأهل إلى بطولة العالم في فوكوكا اليابانية مطلع العام الحالي، ان فوزه بالسباق أكّد التطوّر الذي يشعر به في التمارين "ليس (الفوز) شيئاً احتاجه راهناً. كانت التمارين رائعة، لذا فان الفوز توّجها. العودة ممتعة".

اولمبياد باريس

ويضع دريسل الذي قدّم سباقاً مشجعاً في 50 م حرة الخميس، نصب عينيه التجارب الأميركية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، في حزيران/يونيو 2024، قال انه "في موقع جيّد".