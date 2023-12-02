بطولة ألمانيا: جراحة ناجحة لمدافع بايرن بونا سار

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): خضع المدافع السنغالي لبايرن ميونيخ الألماني بونا سار لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى بحسب ما أعلن ناديه البافاري الجمعة، ما سيبعده عدّة أشهر عن الملاعب.

كتب النادي المتوّج بلقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية "وقع بونا سار ضحية لاصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التمارين. خضع الظهير السنغالي الجمعة لجراحة ناجحة وسيغيب عدّة أشهر".

ووصل اللاعب البالغ 31 عاماً إلى بافاريا مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2020 من مرسيليا الفرنسي.

يمتد عقده مع بايرن حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

33 مبارات

وفي ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع بايرن، لم يخض سوى 33 مباراة مع وقت محدود في أرض الملعب.

عانى دوماً من الاصابات (الرضفة، عضلات مقرّبة) وخضع لجراحة بركبته اليسرى الموسم الماضي.

أحرز اللاعب الدولي المتوّج مع بلاده بكأس أمم أفريقيا 2022، لقب الدوري الألماني ثلاث مرات مع بايرن (بين 2021 و2023) والكأس السوبر المحلية ومونديال الأندية (شباط/فبراير 2021).