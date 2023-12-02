الامارات | النصر ينعى مدربه أليكساندر جاليتش

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينعى مدربه أليكساندر جاليتش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر الإماراتي وفاة مدرب اللياقة البدنية في النادي أليكساندر جاليتش، الذي وافته المنية، وكان المدرب متواجد ضمن الطاقم الفني والإداري مع المدرب الصربي غوران الذي تمت إقالته من النادي عقب تدهور نتائج الفريق في بطولة الدوري.
وطالب النادي في بيانه من الجميع تحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار تخص النادي أو منتسبيه وعدم الخوض في أيه شائعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App