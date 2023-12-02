الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة سوار الغيني في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام سوار الغيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

وأختتم الفارس الأبيض تدريباته اليوم السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للقلعة البيضاء بعقد جلسة مع اللاعبين وتحدث معهم، بشأن أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وشدد جمال خلال حديثه مع اللاعبين على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.

بينما حرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة فنية استعداداً للقاء الغد، وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.