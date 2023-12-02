نجاح التجارب الفنية لبطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 استعدادا لانطلاق المنافسات

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم التجارب الفنية للمنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للشراع المقامة بمنتجع بالم رويال سوما باي الغردقة في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهد اليوم استلام المراكب الخاصة بالمشاركين في البطولة بعد المراجعة التقنية التي تمت للمراكب من خلال المشاركين وتحت اشراف لجان البطولة وذلك بعد اجراء القرعة وفقا للوائح البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال وذلك بحضور دكتور مهندس الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الأحد المنافسات الرسمية للبطولة الأفريقية التي يشارك فيها 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

وينص نظام البطولة في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال ، أما في منافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.

وكانت القرعة أسفرت عن منافسات iLCA6 عن منتخب موزمبيق بمركب رقم 146 ومنتخب أنجولا بمركب رقم 126 ومنتخب سيشل بمركب رقم 61 ومنتخب تونس بمراكب رقم 78 و157 ومنتخب المغرب بمركب رقم 113 ومنتخب مصر بمراكب أرقام 104 و103 و55 و129 ومنتخب الجزائر بمراكب رقم 108 و81.

وجائت قرعة منافسات قرعة iLCA7 عن منتخب أنجولا بمراكب أرقام 156 و149 ومنتخب تونس بمراكب أرقام 78 و157 ومنتخب موريشيوس بمركب رقم 112 ومنتخب المغرب بمراكب أرقام 116 و155 ومنتخب مصر بمراكب أرقام 66 و138 و106 و122 والجزائر بمراكب أرقام 111 و123.

وتقام بطولة أفريقيا للشراع تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع في أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعايه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.

وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة ، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة أفريقيا.