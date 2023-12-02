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الاتفاق يخسر أمام الأخدود في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر الاتفاق  أمام الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 


أحرز الروماني أندريه بوركا لاعب الأخدود هدف المباراة الوحيد والفوز في الدقيقة 73، بعد تسديدة داخل منقطة الجزاء سكنت شباك مرمى الاتفاق.
 

الاتفاق والأخدود

موقف الاتفاق والأخدود في مسابقة الدوري السعودي:


رفع الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيدالاتفاق بقيادة ستفين جيرارد عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويلتقي فريق الاتفاق مع الشباب في مباراة صعبة ستجمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بينما يستعد الأخدود لمواجهة الوحدة في الجولة المقبلة.


 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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