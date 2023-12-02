لابورتا يوجه رسالة لجماهير برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني رسالة لجماهير النادي الكتالوني، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي معقل البارسا.

وأكد لابورتا على أت مواجهة الروخيبلانكوس مهمة للغاية للبارسا، حيث يحتاج الفريق إلى دعم الجماهير خلال هذه المواجهة.

وتابع لابورتا: "مباراة أتلتيكو مدريد دائمًا ما تشهد إثارة ومتعة كبيرة، كما أنها تكون مشحونة بالحماس، وذلك بسبب أن الفريقان دائمًا أقوياء".

وأردف: "الفريق جيد خلال الفترة الحالية، لذلك لابد علينا أن نحقق الفوز ونقتص الثلاث نقاط كاملة".

وأكمل: "لاعبي برشلونة متحمسون للغاية، لكنهم بحاجة في هذه المباراة تحديدا إلى دعم الجماهير".

وعن دور الجماهير خلال مباراة الغد، قال لابورتا: "بالتأكيد نحتاج إلى دعم الجماهير خلال مباراة الغد، وهذا نداء لجميع الكوليز، فلتأتوا إلى الملعب في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد".

وتابع رسالته لجماهير برشلونة: "لابد أن نلتقي مع الفريق، مع اللاعبين الذين يرغبون في تقديم عرض كرة قدم رائع، والذين يرغبون في منحنا الفوز".

وأختتم رئيس برشلونة تصريحاته: "لكي نحقق الفوز لا يكفي وجودنا، بل يحتاج الفريق إلى حماس ودعم جماهير برشلونة، لذا نحن نشجعكم على الحضور غدا إلى المباراة".

الجدير بالذكر أن برشلونة يأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 31 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بنفس الرصيد البلوجرانا.