جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أتلتيكو مدريد استعداداته القوية لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد عن الفوز خلال المواجهة المرتقبة، مما يجعل جماهير الكرة الإسبانية تترقب مباراة من العيار الثقيل.

في المقابل، يسعى تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الانتصار على الروخيبلانكوس.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

ومن المتوقع أن يدفع سيميوني بالقوة الضاربة له خلال مباراة برشلونة، حيث يُفكر المدرب الأرجنتيني في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ماريو هيرموسو،، أكسيل فيتسل، خوسيه ماريا خيمينيز، ناهويل مولينا.

الوسط: رودريجو ريكيلمي، كوكي، رودريجو دي بول، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء بتوقيت القاهرة من مساء غدًا الأحد، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتُذاع المباراة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة بشكلًا حصريًا.