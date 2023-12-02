ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

ومن المنتظر أن يقود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

الوسط: أوريول روميو فرينكي دي يونج، بيدري.

الهجوم: جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تُنقل مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة بشكلًا حصريًا.

وتقرر انطلاق المواجهة المرتقبة بين الثنائي البارسا والروخيبلانكوس في العاشرة من مساء بتوقيت القاهرة من مساء غدًا الأحد، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب مونتجويك الأولمبي.