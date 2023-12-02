الأهلي يتقدم بالهدف الأول أمام يانج أفريكانز

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الأهلي بالهدف الأول أمام يانج أفريكانز بأقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو في المباراة الجارية الأن ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86، ليتقدم المارد الأحمر في اللقاء الجاري حاليا في تنزانيا.

تشكيل الأهلي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.





تشكيل يانج أفريكانز:



في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

في خط الدفاع: كواسي أتوهويلا – باكاري نوندو – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

في خط الوسط: جوب ديكسون - خالد أوتشو-ماكسي كبيا نزينجلي – ستيفاني عزيز – كليمان فرانسيس مزيزي.

في خط الهجوم: باكوم بيدواه.

يأتي النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط خلفه شباب بلوزداد بنفس عدد النقاط، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز يتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

