الأهلي يتعثر أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

نجح محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في التصدي لتسديدة لاعب يانج أفريكانز بعد انفراده بهجمة خطيرة لأصحاب الأرض بالدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 17 محمود كهربا يرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى حسين الشحات المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 22 أخر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تسديدة من لاعب يانج أفريكانز برأسه قبل أن يسقط لاعب المارد الأحمر مصابا على الأرض.

وفي الدقيقة 29 حصل بيرسي تاو لاعب الأهلي على بطاقة صفراء بعد اعاقته محاولة مرور لوماليسا موتامبالا من جهة اليسار، قبل أن يخرج اللاعب من المباراة بعد إصابته ويشارك نيكسون كليمنت بدلا منه.





وفي الدقيقة 41، تدخل عنيف من باكاري موامنيتو لاعب يانج افريكانز على حسين الشحات في منتصف الملعب مر بدون بطاقات.



وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 ركلة ركنية ليانج افريكانز من جهة اليمين نفذها ستيفاني عزيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

حاول الأهلي هز شباك يانج أفريكانز في الشوط الثاني لكن باتت جميع محاولاته بالفشل، وفي الدقيقة 60 تسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع يانج افريكانز ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 71 ، انفراد تام لـ كريم فؤاد بالمرمى قبل أن يسدد كرة ارضية أبعدها الحارس دجيجي ديارا من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في 5 دقائق..هدفين!



وفي الدقيقة 86 يفك الجنوب أفريقي شفرة شباك يانج أفريكانز ويسجل الهدف الأول لصالح الأهلي.



أحرز باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بعدما كان الأهلي متقدما بهدف بيرسي تاو في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، كينيدي موسوندا لاعب يانج افريكانز ينفرد بمرمى الأهلي يسار منطقة الجزاء وحاول تسديد كرة ولكن تداخل معه ياسر ابراهيم في اللحظات الأخيرة وابعد الكرة لركلة ركنية.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة



بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.

