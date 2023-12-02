الاهلي ضد يانج أفريكانز.. خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية “خاص”

قام الخبير التحكيمي ياسر محمود بتحليل الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحكم الدولي السابق في تصريحات خاصة لـ”كورة 365″: “يوجد لمسة يد واضحة على محمود كهربا لاعب الاهلي وكان يجب على الحكم اعطائه بطاقة صفراء بسبب التحايل”.

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وأضاف: “الإنذارين الذي حصل عليهما لاعبا الاهلي ياسر إبراهيم ومروان عطية صحيحان بسبب وجود التحام مع لاعبي المنافس”.

وتابع: “لاعب يانج أفريكانز استحق انذار صحيح في الدقيقة 78 بسبب منع هجمة واعدة”.

وأكد ياسر محمود على صحة هدفي المباراة لفريقي الاهلي ويانج أفريكانز، مشيدًا بأداء الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه في مباراة اليوم.

ورفع الاهلي رصيده إلى 4 نقاط ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة، فيما حصد فريق يانج أفريكانز أول نقطة ويحتل المركز الأخير في الترتيب.