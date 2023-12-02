بالأرقام.. كهربا ضمن أسوأ 3 لاعبين في الاهلي أمام يانج أفريكانز

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الاهلي اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بالدقيقة 85، وتعادل يانج أفريكانز في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل.

وشهدت مباراة اليوم بين الاهلي ويانج أفريكانز ظهور بعض لاعبي الفريق الأحمر بعيدين عن مستواهم الحقيقي وأهدروا العديد من الهجمات الخطيرة.

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وبحسب شبكة “سوفا سكور” العالمية المتخصصة في احصائيات كرة القدم، يعد مروان عطية أسوأ لاعبي الاهلي في مباراة اليوم وحصل على تقييم 6.2 من 10.

بينما ثاني أسوأ لاعبي الاهلي في المباراة هو إمام عاشور وحصل على تقييم 6.7، وجاء خلفه محمود كهربا بتقييم 6.8.

بينما أفضل لاعب في الاهلي خلال مباراة يانج أفريكانز هو رامي ربيعة مدافع الفريق وحصل على تقييم 7.9 من 10 بعد أدائه المميز في اللقاء.

ويعتلي النادي الاهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.