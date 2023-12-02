نتائج قرعة يورو 2024 كاملة.. مجموعة نارية لحامل اللقب ومواجهات سهلة لـ إنجلترا

أجريت مساء اليوم السبت، مراسم قرعة دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يورو، والتي تستضفيها ألمانيا في العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتولى النجوم: جانلويجي بوفون – ويسلي شنايدر – سامي خضيرة – ديفيد سيلفا – بلاس ماتويدي – ريكاردو كواريزما – ستيف ماكامنمان – توماس روزيسكي – أنجليوس خريستياس، مهمة سحب القرعة.

واسفرت قرعة دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية عن المواجهات الآتي..

المجموعة الأولى: ألمانيا – اسكتلندا – المجر – سويسرا.

الثانية: إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا.

الثالثة: سلوفينيا- الدنمارك – صربيا – إنجلترا.

الرابعة: الفائز من المسار 1- هولندا – النمسا – فرنسا.

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الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – الفائز من المسار 2.

السادسة: تركيا – الفائز من مسار 3 – البرتغال – التشيك.

ومن المقرر أن يتحدد الثلاث منتخبات الأخيرة التي تخوض منافسات نهائيات يورو 2024، من خلال الملحق الذي تقام منافساته في شهر مارس المقبل.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من مجموعات البطولة الست إلى دور الـ16، رفقة أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.