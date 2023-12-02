مواعيد مباريات يورو 2024 حتى النهائي.. صدام قوي بين إسبانيا وإيطاليا

أجريت مساء اليوم السبت، مراسم قرعة دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يورو، والتي تستضفيها ألمانيا في العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وأسفرت قرعة يورو 2024 عن 6 مجموعات، يتخللها صدام ناري بين إيطاليا، حامل اللقب، وإسبانيا.

مواعيد مباريات يورو 2024

14 يونيو

ألمانيا واسكتلندا.

15 يونيو

المجر وسويسرا.

إسبانيا وكرواتيا.

إيطاليا وألبانيا.

يونيو

ألمانيا واسكتلندا.

15 يونيو

المجر وسويسرا.

إسبانيا وكرواتيا.

إيطاليا وألبانيا.

16 يونيو

صربيا وإنجلترا.

سلوفينيا والدنمارك.

الفائز من المسار الأول في الملحق وهولندا.

17 يونيو

النمسا وفرنسا.

بلجيكا وسلوفاكيا.

رومانيا والفائز من المسار الثاني في الملحق.

18 يونيو

تركيا والفائز من المسار الثالث في الملحق.

البرتغال والتشيك.

19 يونيو

اسكتلندا وسويسرا.

ألمانيا والمجر.

كرواتيا وألبانيا.

20 يونيو

إسبانيا وإيطاليا.

الدنمارك وإنجلترا.

سلوفينيا وصربيا.

21 يونيو

الفائز من المسار الأول في الملحق والنمسا.

هولندا وفرنسا.

سلوفاكيا والفائز من المسار الثاني في الملحق.

22 يونيو

بلجيكا ورومانيا.

تركيا والبرتغال.

الفائز من المسار الثالث في الملحق والتشيك.

23 يونيو

سويسرا وألمانيا.

اسكتلندا والمجر.

24 يونيو

ألبانيا وإسبانيا.

كرواتيا وإيطاليا.

25 يونيو

إنجلترا وسلوفينيا.

الدنمارك وصربيا.

هولندا والنمسا.

فرنسا والفائز من المسار الأول في الملحق.

26 يونيو

سلوفاكيا ورومانيا.

الفائز من المسار الثاني في الملحق وبلجيكا.

الفائز من المسار الثالث في الملحق والبرتغال.

التشيك وتركيا.

وستنطلق منافسات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2024، أيام 29 و30 يونيو، إلى جانب يومي 1 و2 يوليو.

وستُقام مباريات ربع النهائي يومي 5 و6 من الشهر نفسه، فيما ستنطلق منافسات نصف النهائي يومي 9 و10، والنهائي يوم 14 يوليو.