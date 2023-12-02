بيراميدز يسقط أمام بطل موريتانيا بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز خسارة مفاجئة في مباراته اليوم أمام نواذيبو الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، في دوري أبطال أفريقيا.

وحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نواذيبو الموريتاني في العاصمة نواكشوط مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم نواذيبو المباراة لصالحه بهدفين دون مقابل أمام نظيره بيراميدز، ليتلقي هزيمته الأولى في دوري أبطال أفريقيا، في المشاركة الأولى تاريخيًا.

وشهدت المباراة بين بيراميدز ونواذيبو الموريتاني أحداثا ساخنة واعتراضات على باملاك تيسيمبا حكم اللقاء من قبل لاعبى بيراميدز.

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وبهذه الفوز، اشتعل الصراع في مجموعة نادي بيراميدز الأولى النارية، بعدما حصد كل فريق من المجموعة 3 نقاط، لتتساوى الفرق الأربعة في النقاط.

وستشهد الجولة المقبلة صراع ناري بين بيراميدز وصن داونز، المرشحين الأوائل لخطف بطاقات العبور من دور المجموعات في المجموعة الأولى.