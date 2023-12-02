البليهي يوجه رسالة خاصة لـ ميسي ورونالدو بعد فوز الهلال على النصر.. شاهد

وجه علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة خاصة إلى ميسي ورونالدو، بعد الفوز على النصر.

ونشر البليهي صور له مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من مواجهته للثنائي مع الهلال والمنتخب الأخضر.

وكتب البليهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “لقد وُلدت من أجل هذه التحديات، كن واثق بأنني جاهز دائماً لمثل هذه التحديات”.

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البليهي شارك في فوز الهلال أمام النصر وقائده كريستيانو رونالدو، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

كما أن البليهي استطاع الفوز مع منتخب السعودية أمام الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي، بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2022 .

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره نساجي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري.