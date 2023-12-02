شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي على رادار بيراميدز بعد رحيله عن مونتريال الكندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد حمدى، لاعب مونتريال الكندي، حسابات نادى بيراميدز للتعاقد معه فى الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، وذلك بعدما أعلن النادى الكندى رحيل اللاعب.

وأصبح أحمد حمدى، صاحب الـ 25 عامًا، لاعبًا حرًا بعدما أعلن نادى مونتريال رحيله، لاسيما أن اللاعب كان قد انضم للفريق الكندى في يناير 2022 قادما من الجونة.

أحمد حمدي خاض مع مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر، ليصبح اللاعب على ردار صفقات بيراميدز فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وفتح مسئولو بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعب فى الساعات الماضية.

فى سياق آخر، كان رمضان صبحي كشف لأحد المقربين له حقيقة رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه لا صحة لما تردد حول رغبة رمضان فى الانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب هدفه الرحيل إلى أوروبا والعودة لخوض تجربة الاحتراف.

وأضاف المصدر أنه لا صحة لما تردد حول رغبة نادي بيراميدز في تخفيض قيمة عقد اللاعب مؤكدًا إن هذا الأمر لم يتم التطرق له من الآساس ولم يحدث من قريب أو من بعيد.

تابع المصدر حديثه مؤكدًا إن رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بكافة الاتفاقات المادية معه وكل زملائه.