شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراضات بالجملة على باملاك تيسيما بسبب أخطاء التحكيم ضد بيراميدز أمام نواذيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، المقامة حاليا على استاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا، الكثير من الأخطاء التحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما، الذى يدير لقاء اليوم.

واعترض الجهاز الفنى لبيراميدز على تيسيما بداعى حرمان الفريق من احتساب ركلة جزاء واضحة، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم بيراميدز.

كما تحوم الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذى أوضحت الإعادة التليفزيونية، أن هناك شبهة تسلل، واحتسب تيسيما العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

ودخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على الفجر التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

وتلقى ديمين ساليك، لاعب نواذيبو الموريتانى، البطاقة الحمراء بعد عرقلة فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز وحرمانه من فرصة هدف فى الدقيقة 47.

ومازال فريق نواذيبو الموريتانى متقدمًا على بيراميدز بهدف دون رد، وسط محاولات للفريق السماوى لإدراك التعادل.