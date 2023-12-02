شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 0 – 0 يانج أفريكانز و3 تبديلات حمراء ومشاركة أولى للسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التعادل السلبي السيطرة على نتيجة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مرة خاصة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد لاعب يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أهل لأصحاب الأرض.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي في الدقيقة 18 من صناعة محمود كهربا بعدما وصلته كرة رائعة في منطقة جزاء بطل تنزانيا ولكن سددها بطريقة سيئة أعلى العارضة.

وهدد عزيز كي لاعب يانج أفريكانز مرمى الأهلي في الدقيقة 33 من تسديدة مباغتة بعد دربكة داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، وشن الأهلي هجمة على مرمى يانج أفريكانز في الدقيقة 45 من الشحات ولكن تصدى لها دفاع صاحب الأرض، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا بين الشوطين بنزول أفشة بدلا من إمام عاشور، وظهر الفريق الأحمر بشكل مغاير حيث هدد مرمى يانج أفريكانز بأكثر من فرصة خاصة في الدقيقة 47 بعدما شن هجمة خطيرة عن طريق بيرسي تاو من الجبهة اليمنى ومررها لكهربا والذي سددها بطريقة غريبة بعيدا عن مرمى أفريكانز، وهدد حسين الشحات مرمى صاحب الأرض بتصويبة أرضية في الدقيقة 60 من عمر المباراة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات بنزو كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر طاهر، بدلا من مروان عطية وحسين الشحات ومحمود كهربا في الدقيقة 69، وتعد هذه المباراة هي المشاركة الأولى لعمرو السولية مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بعدما غاب عن المشاركة منذ الموسم الماي بسبب الإصابات التي لاحقته، وأهدر كريم فؤاد فرصة تسجيل هدف التقدم من انفراد في الدقيقة 74 بعدما سدد الكرة وأبعدها حارس مرمى يانج أفريكانز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي:

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.