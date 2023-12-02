شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يتقدم للأهلى بالهدف الأول فى مرمى يانج أفريكانز بالدقيقة 86 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى يانج أفريكانز التنزاني فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراس المرمى محمد الشناوي الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول. الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا. وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي: الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا. الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا. الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.

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