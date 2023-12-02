شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يعود للمشاركة مع الأهلي أمام يانج أفريكانز بعد غياب 163 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الاهلى بديلا لزميله مروان عطية أمام يانج أفريكانز التنزاني فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وكان غاب عمرو السولية عن فريق الاهلى لمدة 163 يوما بسبب الإصابة التى لحقت به فى مواجهة الأهلى وحرس الحدود ببطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراس المرمى محمد الشناوي الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول. الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا. وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي: الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا. الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا. الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.

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