شكرا لقرائتكم خبر عن يانج أفريكانز يحرز هدف التعادل أمام الأهلى فى الدقيقة 91 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني من إحرز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الأهلى في الدقيقة الأولى من عمر الوقت البدل الضائع من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: آليو ديانج، مروان عطية، ، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي:

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.