شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتوج بذهبية بطولة هباراندا الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة هباراندا الدولية التى تقام بالسويد بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها.

وجاءت نتائج كيشو فى البطولة كالتالى : -

-الفوز علي بطل فنلندا 0/12

-الفوز علي بطل السويد 0/8

-الفوز علي بطل اوكرانيا 0/4

-الفوز علي بطل كرواتيا 0/8 في المباراة النهائية

ومن المقرر أن يدخل كيشو معسكر لمدة 4 أيام ثم يتوجه إلى فنلندا للمشاركة فى البطولة الدولية يوم 8 ديسمبر.