شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من نواذيبو بثنائية ويعقد موقفه فى مجموعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق بيراميدز من نظيره نواذيبو الموريتانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

سجل سيدى عمار لاعب الفريق الموريتانى هدف التقدم على بيراميدز فى الدقيقة 4 من عمر المباراة، ثم سجل عبد الله عبيد الهدف الثانى لنواذيبو فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تتساوى جميع فرق المجموعة فى النقاط، بعد منافسات الجولة الثانية، حيث يحصد كل من بيراميدز وصن داونز ومازيمبى ونواذيبو 3 نقاط، ليعقد بيراميدز موقفه فى المجموعة نظرًا لصعوبة المواجهات المقبلة.

وشهدت المباراة الكثير من الأخطاء التحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما، الذى أدار اللقاء، واعترض الجهاز الفنى لبيراميدز على تيسيما بداعى حرمان الفريق من احتساب ركلة جزاء واضحة، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم بيراميدز.

كما تحوم الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذى أوضحت الإعادة التليفزيونية، أن هناك شبهة تسلل، واحتسب تيسيما العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

ودخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على الفجر التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

وتلقى ديمين ساليك، لاعب نواذيبو الموريتانى، البطاقة الحمراء بعد عرقلة فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز وحرمانه من فرصة هدف فى الدقيقة 47.