شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدت حسابات مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا، بعدما خسر الفريق السماوى من نواذيبو الموريتانى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الجولة الثانية كالتالى:

1_ صن داونز.. 3 نقاط.. سجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه هدفم

2_ مازيمبى.. 3 نقاط.. سجل هدف واستقبل مثله

3_ نواذيبو.. 3 نقاط.. سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4_ بيراميدز.. 3 نقاط.. سجل هدف واستقبل هدفين

ويستعد بيراميدز لمواجهة صن داونز فى الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، يوم 9 ديسمبر الجارى في بريتوريا.