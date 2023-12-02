شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقدت حسابات مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا، بعدما خسر الفريق السماوى من نواذيبو الموريتانى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.وأصبح ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الجولة الثانية كالتالى:
1_ صن داونز.. 3 نقاط.. سجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه هدفم
2_ مازيمبى.. 3 نقاط.. سجل هدف واستقبل مثله
3_ نواذيبو.. 3 نقاط.. سجل هدفين واستقبل 3 أهداف
4_ بيراميدز.. 3 نقاط.. سجل هدف واستقبل هدفين
ويستعد بيراميدز لمواجهة صن داونز فى الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، يوم 9 ديسمبر الجارى في بريتوريا.
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