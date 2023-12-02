شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي فرط فى الفوز على يانج أفريكانز بسبب الرعونة وإهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر كان يستحق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ولكن الرعونة وإهدار الفرص السهلة تسببت في ضياع الثلاث نقاط.

وأضاف جمعة خلال تصريحات تليفزيونية، "الأهلي كان الأفضل في الشوط الثاني كثيرا عن الشوط الأول، خاصة بعد استبدال إمام عاشور ونزول أفشة، والتكليفات التي تلقاها اللاعبون ساهمت فى تحسين الأداء، ولكن كان هناك رعونة من اللاعبين في التعادل مع الكرة، وكانت النتيجة هي الخروج بالتعادل.

وتابع نجم الأهلي السابق، "الأهلي أحرز هدف التقدم بعد إهدار عدة فرص وكان لابد أن يكون هناك تناسق ويتعامل بحزم بعد التقدم للحفاظ على الفوز، ولكن هذا لم يحدث واستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع وفرط في الخروج بالثلاث نقاط".

وأشار إلى أنه "كان يجب أن يقوم أحد المدافعين في الأهلي باتخاذ قرار إبعاد الكرة في كرة هدف التعادل للفريق التنزاني، حيث كان هناك 6 لاعبين من الأهلي مقابل لاعب واحد من يانج أفريكانز، وأرجح أن لاعبي الأهلي ظنوا أن المباراة انتهت بعد تسجيل هدف التقدم، بخلاف غياب التركيز وهو يعود للحالة التي كان عليها اللاعبين طوال المباراة، بعدما أهدر اللاعبين 6 أو 7 فرص خلال اللقاء".

واكتفى فريق الأهلي بالتعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مرة خاصة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد لاعبي يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أهل لأصحاب الأرض.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي في الدقيقة 18 من صناعة محمود كهربا بعدما وصلته كرة رائعة في منطقة جزاء بطل تنزانيا ولكن سددها بطريقة سيئة أعلى العارضة.

وهدد عزيز كي لاعب يانج أفريكانز مرمى الأهلي في الدقيقة 33 من تسديدة مباغتة بعد دربكة داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، وشن الأهلي هجمة على مرمى يانج أفريكانز في الدقيقة 45 من الشحات ولكن تصدى لها دفاع صاحب الأرض، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا بين الشوطين بنزول أفشة بدلا من إمام عاشور، وظهر الفريق الأحمر بشكل مغاير حيث هدد مرمى يانج أفريكانز بأكثر من فرصة خاصة في الدقيقة 47 بعدما شن هجمة خطيرة عن طريق بيرسي تاو من الجبهة اليمنى ومررها لكهربا والذي سددها بطريقة غريبة بعيدا عن مرمى أفريكانز، وهدد حسين الشحات مرمى صاحب الأرض بتصويبة أرضية في الدقيقة 60 من عمر المباراة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات بنزو كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر طاهر، بدلا من مروان عطية وحسين الشحات ومحمود كهربا في الدقيقة 69، وتعد هذه المباراة هي المشاركة الأولى لعمرو السولية مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بعدما غاب عن المشاركة منذ الموسم الماي بسبب الإصابات التي لاحقته، وأهدر كريم فؤاد فرصة تسجيل هدف التقدم من انفراد في الدقيقة 74 بعدما سدد الكرة وأبعدها حارس مرمى يانج أفريكانز.

وسدد محمد هاني تصويبة قوية في الدقيقة 81 ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 86 ، حيث تلقى هدية بعدما وصلته رأسية من مدافع يانج أفريكانز ولعبها برأسه في المرمى الخالي بعد هجمة منظمة من عند أفشة وكريم فؤاد من البداية، معلنا تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وسجل باكوم زوزوا هدف التعادل لفريق يانج أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وسددها في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشناوي، وأهدر طاهر طاهر فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، فيما أنقذ ياسر إبراهيم فرصة محققة ليانج أفريكانز في الدقيقة 94 وحولها إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا في آخر دقيقة بنزول خالد عبد الفتاح بدلا من ياسر إبراهيم واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.